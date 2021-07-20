Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге

Ужасная трагедия случилась 19 июля в Кривом Роге (Днепропетровская обл.). И если зачастую житейские драмы случаются в малообеспеченных семьях, то в данном случае, исходя из обстановки, в которой разыгралась трагедия, семья недостатка не испытывала.

О беде, случившейся в семье 50-летних Сергея и Натальи, первым узнал отец женщины, наведавшийся в их дом. Там в домашнем бассейне он увидел тела дочери и зятя. Пришлось вызывать полицию.

Насколько стало известно "Телеграфу" из неофициальных источников, супруги находились на стадии развода и последние месяцы жили раздельно. По словам соседей, при жизни они часто ссорились, Сергей грозил расправиться с женой и грешил рукоприкладством.

Получается, что исполнил угрозу, утопив бывшую "вторую половинку", а затем нанес себе смертельные удары в область сердца.

Полиция пока информацию об этом ЧП не обнародовала. Но проводит расследование.

Из этических соображений фотографии с места преступления "Телеграф" публиковать не будет, однако желающие ознакомиться с ними могут это сделать в Telegram-канале известного криминального блогера Алексея Таймурзина: https://t.me/taimurzin_oleksii.

Как сообщалось, на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня.