"Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки

Жители Фороса в оккупированного Крыма пожаловались на то, что им ограничили доступ к пляжу, установив график посещения с 8:00 до 16:30.

При этом доступ для них открыли не на весь пляж, а лишь на его часть.

На это обратил внимание блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Сил нет больше терпеть этот график и "резервацию", которую нам кинули", - говорится в сообщении крымчан.

Впрочем, данный "крик души" не вызвал сочувствия в украинском сегменте соцсетей. Так, пользователи поголовно оставляют комментарии, сводящиеся к мысли о том, что именно к этому и стремились мечтавшие присоединиться к России крымчане и теперь нет поводов для жалоб.

Как сообщалось ранее, неподалеку от Севастополя отец российской певицы Алсу захватил себе часть общественного пляжа и обнес его забором.