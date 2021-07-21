Отдых под циклоном: синоптики рассказали, испортится ли погода на украинских курортах

В Украину пришел циклон, в результате которого за сутки в разных городах выпала двухнедельная норма осадков, а сотни населенных пунктов остались без света. По информации Украинского гидрометцентра, дожди будут попеременно продолжаться всю неделю, охватывая то запад, то курортный юг.

Так, 22 июля под куполом циклона окажутся как раз южные регионы, однако погода испортится не на всех курортах. Так, в Затоке завтра будет облачно и сухо, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов. В соседней Одессе ожидаются дожди, но будет жарче - до +30-ти.

В Железном порту Херсонской области и Кирилловке (Запорожская область) ожидается +26 и осадки, а в Бердянске будет +27, гроза и дожди.

Впрочем, далее погода у моря наладится. В пятницу и выходные во всех вышеперечисленных населенных пунктах будет +27+29 градусов и солнце. Гроза и облачность возможны лишь в субботу в Затоке, где термометры в этот день покажут +26 градусов максимум.

Отметим, что температура Черного моря в районе Одесской области составляет +24 градуса, в Азовском теплее - 26-27 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о последствиях потопа вследствие ливня в Киеве.