Последствия потопа? В киевском метро серьезные сбои, образовалась большая давка (видео)

В Киеве на станции метро "Академгородок" технические сбои и образовались очереди. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Operative.

Столичные жители подозревают, что к перебоям на станции и в результате давке мог привести вчерашний потоп.

"Похоже, что станцию метро вчера так залило, что начались какие-то технические сбои. Как иначе объяснить то, что для входа на станцию открыты только одни двери, а турникеты не работают?", - говорится в сообщении канала.

Как пишут в комментариях к опубликованному видео, воду вокруг одного из выхода откачивали всю ночь.

"Судя по всему, покидали паллеты, чтобы люди переходили поэтому они пошли на другую сторону. Вот вам и толпа", - пишет один из пользователей.

Его слова подтверждает еще один комментатор: "Из перехода, который вчера затопило, ещё не откачали всю воду, поэтому с одной стороны (южной) невозможно попасть в вестибюль. Поэтому все массово пошли во второй (северный)".

Люди сообщают, что из-за толпы ограничили вход на станцию, хотя охрана заявила о работе обоих вестибюлей.

Напомним, в Киеве 19 июля из-за проливных дождей затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Воды настолько много, что она достает до колен.