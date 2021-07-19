Метро в Киеве пришлось закрыть из-за сильного ливня: как сейчас работает подземка

Станции Киевского метрополитена "Академгородок" и "Берестейская" пострадали из-за сильного дождя, которым накрыло столицу.

По состоянию на 13:30 станцию "Академгородок" открыли для пассажиров.

Об этом сообщает портал Киевской городской госадминистрации.

На станции "Академгородок" красной линии метрополитена вода попадала в кассовый зал станции.

Станция метро "Берестейская" все также закрыта на вход и выход для пассажиров в связи с затоплением. На станции закрыли гермозатвор, чтобы вода не попала на пути.

Водопады дождевой воды попали в объектив прохожих. Сейчас на станции ведутся работы по ликвидации аварии.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что столицу Украины накрыло шквальными дождями и градом - появились видео разгула стихии.