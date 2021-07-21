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Оккупанты Крыма выделили сотни миллионов на попытки снабдить водой полуостров
Оккупанты Крыма выделили сотни миллионов на попытки снабдить водой полуостров

Оккупанты Крыма выделили сотни миллионов на попытки снабдить водой полуостров

Оккупанты Крыма выделили сотни миллионов на попытки снабдить водой полуостров
21:02 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Правительство РФ направило 222 млн рублей из резервного фонда на "обеспечение надежного водоснабжения" оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Денежные средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает "установление оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий", сообщает служба.

Также часть субсидии планируют направить на строительство водоводов. В России надеются, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды на оккупированный полуостров в объеме не менее 10 тыс. кубометров в сутки.

Правительство России ранее утвердило план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей. В этот документ вошли мероприятия, связанные с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения, со строительством современной инженерной инфраструктуры – водозаборов, водоотводов и очистных сооружений.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что жителям Фороса в оккупированном Крыму ограничили допуск к пляжу, установив график посещения с 8:00 до 19:30.

Напоминаем также о том, что и на оккупированной территории Донбасса оказалась в остром дефиците питьевая вода.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 456

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Вода, Россия, Крым, Водоснабжение.
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