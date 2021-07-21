Оккупанты Крыма выделили сотни миллионов на попытки снабдить водой полуостров

Правительство РФ направило 222 млн рублей из резервного фонда на "обеспечение надежного водоснабжения" оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Денежные средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает "установление оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий", сообщает служба.

Также часть субсидии планируют направить на строительство водоводов. В России надеются, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды на оккупированный полуостров в объеме не менее 10 тыс. кубометров в сутки.