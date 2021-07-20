Скачать
Вторник, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
Заболевших немного больше, чем выздоровевших: свежие данные о коронавирусе в Украине
Заболевших немного больше, чем выздоровевших: свежие данные о коронавирусе в Украине
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)

Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе

Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе
07:55 Сегодня Телеграф

На оккупированной территории Донбасса оказалась в остром дефиците питьевая вода. Об угрожающей ситуации в Луганской области информирует на своем сайте Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что оккупационная администрация РФ в ряде районов Луганской области ограничила поставки питьевой воды населению, ситуация – критическая.

"Спасибо, Россия!" Оккупанты Донбасса дали металлургам мизерную премию, удержав с нее еще и налоги

МинВОТ, ссылаясь на онлайн-ресурсы так называемой администрации "республики", сообщает, что с перебоями происходит подача питьевой воды в г. Хрустальном (Красный Луч) – воду дают 1-2 раза в неделю или же через день, в зависимости от района города. Тогда как в населенных пунктах Голубовское, Донецкое, Кировск ситуация более напряженная, поскольку подача воды происходит лишь раз в неделю. В г. Кадиевка (Стаханов) – каждые 2-3 дня. В Алчевске, где по данным МинВОТ один из самых загрязненных показателей питьевой воды, водоснабжение должно осуществляться через день, однако отсутствует по несколько суток подряд.

В МинВОТ отмечают, что в текущих погодных условиях это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды.

"Неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил", - пояснили в Министерстве.

Украденные на Донбассе заводы и шахты отдали россиянину: кто такой Евгений Юрченко и чем он известен

В сообщении подчеркивается, что "оккупационные режимы РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид".

В Минреинтеграции добавили, что с декабря 2019 года на оккупированной территории так называя власть ограничивает потребление воды. При этом такие действия критически влияют на качество питьевой воды в неподконтрольных Украине районах. Так, после длительного неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахт в водохранилища нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище (Донецкая область) превышены в 6 раз, нитратов - 5,7, сульфатов - 3,5, цинка - почти в 4.

Сообщается и о загрязнении Исаковского водохранилище в Луганской области. Так в конце марта 2020 года качество воды с "умеренно загрязненной" стало "загрязненной".

Напомним, находящийся под оккупацией Донецк продолжает ветшать и приходить в упадок, показателем чего является когда-то лучший стадион Украины - "Донбасс Арена". Сейчас его территория скорее напоминает Припять.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 551

Все по теме:

Луганская область, Питьевая вода, Донбасс, МинВОТ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)
02 Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
03 Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках
04 "С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
05 Нет и быть не может: экс-глава Минздрава опроверг слова Ляшко о лекарствах прямого действия от COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину едет советник Госдепа США из-за беспокойства по газопроводу &quot;Северный поток-2&quot;
В Украину едет советник Госдепа США из-за беспокойства по газопроводу "Северный поток-2"
Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе
Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе
Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)
Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)
Какой праздник 20 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь