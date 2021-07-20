Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе

На оккупированной территории Донбасса оказалась в остром дефиците питьевая вода. Об угрожающей ситуации в Луганской области информирует на своем сайте Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что оккупационная администрация РФ в ряде районов Луганской области ограничила поставки питьевой воды населению, ситуация – критическая.

МинВОТ, ссылаясь на онлайн-ресурсы так называемой администрации "республики", сообщает, что с перебоями происходит подача питьевой воды в г. Хрустальном (Красный Луч) – воду дают 1-2 раза в неделю или же через день, в зависимости от района города. Тогда как в населенных пунктах Голубовское, Донецкое, Кировск ситуация более напряженная, поскольку подача воды происходит лишь раз в неделю. В г. Кадиевка (Стаханов) – каждые 2-3 дня. В Алчевске, где по данным МинВОТ один из самых загрязненных показателей питьевой воды, водоснабжение должно осуществляться через день, однако отсутствует по несколько суток подряд.

В МинВОТ отмечают, что в текущих погодных условиях это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды.

"Неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил", - пояснили в Министерстве.

В сообщении подчеркивается, что "оккупационные режимы РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид".

В Минреинтеграции добавили, что с декабря 2019 года на оккупированной территории так называя власть ограничивает потребление воды. При этом такие действия критически влияют на качество питьевой воды в неподконтрольных Украине районах. Так, после длительного неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахт в водохранилища нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище (Донецкая область) превышены в 6 раз, нитратов - 5,7, сульфатов - 3,5, цинка - почти в 4.

Сообщается и о загрязнении Исаковского водохранилище в Луганской области. Так в конце марта 2020 года качество воды с "умеренно загрязненной" стало "загрязненной".

Напомним, находящийся под оккупацией Донецк продолжает ветшать и приходить в упадок, показателем чего является когда-то лучший стадион Украины - "Донбасс Арена". Сейчас его территория скорее напоминает Припять.