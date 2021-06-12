Украденные на Донбассе заводы и шахты отдали россиянину: кто такой Евгений Юрченко и чем он известен

Шахтами и заводами в ОРДЛО теперь будет управлять российский бизнесмен и бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко.

Ранее отжатыми боевиками предприятиями курировал бизнесмен Сергей Курченко, который сбежал в Россию.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщает журналист Денис Казанский.

Известно, что беглый бизнесмен последние полгода вообще не платил деньги рабочим. Теперь же украинскими заводами совершенно открыто будет распоряжаться чиновник из России.

Как сообщает издание Novosti.dn, о привлечении Юрченко огласил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин.

У Пушилина не уточнили, передали ли Юрченко предприятия на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории. При это подчеркивается, что деньги якобы уже поступили на места и их начали выдавать рабочим.

Кто такой Евгений Юрченко?

Евгений Юрченко - российский предприниматель, бывший вице-губернатор Воронежской области (2018).

С 2016 года — член совета директоров созданной Путиным "Объединенной авиастроительной корпорации". Совладелец ростовского банка "Ростфинанс".