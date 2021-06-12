Украденные на Донбассе заводы и шахты отдали россиянину: кто такой Евгений Юрченко и чем он известен

Шахтами и заводами в ОРДЛО теперь будет управлять российский бизнесмен и бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко.
Ранее отжатыми боевиками предприятиями курировал бизнесмен Сергей Курченко, который сбежал в Россию.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщает журналист Денис Казанский.
Известно, что беглый бизнесмен последние полгода вообще не платил деньги рабочим. Теперь же украинскими заводами совершенно открыто будет распоряжаться чиновник из России.
Как сообщает издание Novosti.dn, о привлечении Юрченко огласил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин.
У Пушилина не уточнили, передали ли Юрченко предприятия на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории. При это подчеркивается, что деньги якобы уже поступили на места и их начали выдавать рабочим.
Кто такой Евгений Юрченко?
Евгений Юрченко - российский предприниматель, бывший вице-губернатор Воронежской области (2018).
С 2016 года — член совета директоров созданной Путиным "Объединенной авиастроительной корпорации". Совладелец ростовского банка "Ростфинанс".
В 2020 году возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), но ушел в отставку спустя четыре с половиной месяца.
Из его декларации как замгубернатора известно, что в 2017-м году Юрченко заработал около 500 млн рублей, у него две квартиры в Черногории и две – в России. Ну и еще он купил на аукционе капсулу космического корабля "Восток", которую запускали еще до полета Гагарина. Артефакт за три миллиона долларов он передал в музей.
Напомним, недавно стало известно, что Россия собралась провести свои выборы на оккупированном Донбассе.