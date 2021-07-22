Вышел из тюрьмы за убийство отца и забил до смерти мать: на Волыни задержали 35-летнего изувера (фото)

В Волынской области полиция задержала мужчину, который ранее убил своего отца и отбыл срок в тюрьме, за смертельное избиение матери. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Так, 35-летний мужчина досрочно освободился из мест лишения воли в среду. Туда он попал в 2017 году после того, как до смерти избил родного отца.

Но уже в четверг он совершил другое жестокое преступление, убив собственную мать в одном из населенных пунктов Маневицкого района. Между родственниками возник конфликт, сын начал избивать мать деревянной палкой – лупил по голове, туловищу, рукам и ногам. Затем отнес женщину за дом, на стежку, а сам вернулся в жилище.

Медики на месте произошедшего констатировали смерть 62-летней женщины.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с особым мучением и повлекшее смерть потерпевшего). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из психбольницы в Кривом Роге убийцу медбрата задержали.