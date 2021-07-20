Сбежавшего из психбольницы в Кривом Роге убийцу медбрата задержали (фото, видео)

Полиция задержала психически больного пациента в Кривом Роге, который 18 июля убил медбрата психиатрической лечебницы, а после скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Алексей Таймурзин.

Сообщается, что сегодня правоохранители нашли местоположение беглеца-пациента Гейковской психоневрологической больницы. По данным канала, мужчина все это время пребывал в одном из домов села Зеленое.

"Правоохранители достали подозреваемого в убийстве медицинского работника мужчину из-под кровати", - говорится в сообщении.

Как информировала полиция, речь идет о 21-летнем Иване Евсейчеве. Он подозревается в убийстве 54-летнего мужчины, который работал в больнице, где содержался Иван. Больной избил сотрудника до смерти металлической ножкой стула.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Напомним, в Кривом Роге мужчина разрубил ногу болгаркой: работал в парке и погиб.

Ранее сообщалось, что психически нездоровый человек зарубил топором соседку под Одессой и скрылся в другой области