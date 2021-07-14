Работал в парке и погиб: в Кривом Роге мужчина разрубил ногу болгаркой

В Кривом Роге мужчина разрубил себе ногу, работая с болгаркой. Рана оказалась смертельной. Об этом передает местный ресурс "Первый городской" со ссылкой на Криворожское районное управлении полиции.

Предварительно сообщается, что мужчина работал в парке возле улицы Вернадского, Долгинцевский район, и разрубил конечность. Была повреждена артерия, поэтому началось сильное кровотечение.

Пострадавшего госпитализировали с раной право-бедренной артерии и сильным кровотечением в городскую больницу №10 сегодня, 14 июля. Медики пытались его спасти на протяжении около часа. Но, к сожалению, мужчина скончался.

Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить полиции.

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