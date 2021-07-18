Убил медбрата и сбежал из психлечебницы: подробности ЧП в Кривом Роге

В воскресенье, 18 июля, утром психически больной пациент убил медбрата психиатрической лечебницы, расположенной неподалеку от г.Кривой Рог, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции на своей страничке в Facebook.

В селе Гейковка под Кривым Рогом нашли мертвым 54-летнего сотрудника психлечебницы. Пациент насмерть забил медбрата металлической ножкой стула, после чего сбежал.

Местонахождение 21-летнего преступника на данный момент неизвестно. По информации полиции, в настоящее время проводятся оперативные меры для его задержания.

Также по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Как сообщалось, весной этого года психически нездоровый человек зарубил топором соседку под Одессой и скрылся в другой области. А в прошлом году, мужчина устроил настоящий погром на кладбище.