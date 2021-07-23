Вода никуда не уходит: на улицах Одессы до сих пор по колено воды (фото, видео)

Одессу в четверг, 22 июля, буквально затопило: вследствие интенсивных осадков на улицах города по колено воды даже на следующий день.

О последствиях непогоды сообщает в пятницу утром Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, в Одессе накануне подтопило 48 дворовых хозяйств и 10 участков автодорог. Помощь оказали 98 лицам, в том числе 39 детям, откачали около 30 тыс. кубометров воды. От Службы привлечены 130 лиц и 41 единицу техники. Работы продолжаются, жертв и пострадавших нет.

Вместе с тем, по состоянию на утро пятницы ситуация в Одессе еще далека от нормальной. Так, остаются затопленными район Пересыпского моста. Видео масштабов проблемы опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO":

Стоит из-за не ушедшей с дороги воды и Атамана Головатого. Как сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть", движение крайне затруднено, пробка растянулась почти до Луны.

Также из-за до сих пор не ушедшей воды наблюдаются колоссальные проблемы у жителей поселка Котовского, которые стоят в многокилометровых пробках при попытке проехать в остальную часть города.

Видео ситуации там и образовавшихся пробок опубликовал местный Telegram-канал "Новости Одесса".

Единственный нормально функционирующий вид транспорта, соединяющий Котовского с остальным городом - электричка, однако она не справляется с наплывом желающих воспользоваться ее услугами, из-за чего перроны буквально переполнены людьми.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях потопа в Киеве во вторник, 20 июля.