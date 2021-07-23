В Киеве изъяли героина на миллиард гривень и задержали турецких контрабандистов (фото)

В Киеве в ходе украинскими правоохранителями спецоперации были задержаны турецкие наркоторговцы. Общая стоимость изъятого героина составляет по расценкам черного рынка около 1 млрд грн.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее информации, задержанные контрабандисты являются гражданами Турции. Участники транснациональной организации, которая занимается поставкой наркотиков, доставили запрещенное наркотическое вещество в Украину из Ирана через Армению и Грузию. Злоумышленники также поставляли героин в оккупированный Россией Крым и в страны Евросоюза.

Задержание провели во время доставки контрабанды в один из складов Киева. В грузовике в кирпичных муляжах нашли 1159 брикетов героина. Неподалёку от склада задержали и организаторов поставки с двумя чемоданами, в которых обнаружили еще около 1,5 кг героина.

Общий вес обнаруженного тяжелого наркотика составляет 368 кг, а его стоимость на черном рынке превышает 1 млрд грн.

Ранее "Телеграф" уже писал о задержании семерых наркоторговцев, которые также занимались поставками героина в Украину и Европу из Ирана. Стоимость изъятого тогда товара составляла более 300 млн грн.