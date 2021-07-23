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"Забота" о пасынке: в Кривом Роге отчим приковал мальчика цепью и запер одного в доме (фото)

"Забота" о пасынке: в Кривом Роге отчим приковал мальчика цепью и запер одного в доме (фото)
14:58 Сегодня Телеграф

Неизвестно, чем руководствовался мужчина, когда задумал столь бесчеловечный метод то ли "заботы", то ли "воспитания" маленького сына своей сожительницы. Однако объяснять причины ему придется сначала полиции, а затем и суду.

В пятницу, 23 июля, криворожским правоохранителям пришлось вызволять из двойного заточения 7-летнего мальчугана – в Металлургическом районе 30-летний мужчина цепью привязал его к трубе отопления, запер в доме и вместе с 31-летней матерью малыша куда-то уехал. Об этом стало известно из Телеграм-канала днепропетровского блогера Алексея Таймурзина.

К счастью, в руках ребенка оказался мобильный телефон, и он сам сообщил об этом в полицию. Правда, назвать домашний адрес не смог и полицейским пришлось провести определенную работу, чтобы понять, где находится маленький пленник.

Правоохранителям мальчик пожаловался, что у него болит ножка. Рассказал и о том, что отчим постоянно его бьет, а мама пытается защищать. Потому просит отвезти его к бабушке.

Полиция разыскала мучителя. "По словам молодого мужчины, таким способом он пытался "перевоспитать" мальчика, который якобы постоянно убегает из дома", – уточнили в отделе коммуникации Днепропетровского областного полицейского главка.

Отвечать "воспитателю" придется по ст. 146 УК Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"). Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Маме также придется держать ответ за пережитое ребенком. Мальчика полицейские доставили в больницу на осмотр и лечение.

Горе-мать, которая на неделю бросила 4 детей и поехала развлекаться, нашли нетрезвой у друзей

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Украина, Дети, Кривой Рог.
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