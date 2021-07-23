В Донецкой области мирный житель получил ранение от снаряда оккупантов в собственном дворе

В городе Марьинка (Донецкая область) 52-летний мужчина получил осколочное ранение вследствие взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что взрыв произошел в пятницу в 6:45, когда мужчина находился во дворе своего домохозяйства.

Его госпитализировали с осколочными поражениями разных частей тела.

Предварительно установлено, что взрывное устройство попало в его двор во время обстрела.

В настоящее время полиция открыла дело ч.1 ст.438 УК Украины (нарушение обычаев и законов войны).

Как сообщалось ранее, в ОБСЕ констатировали ухудшение ситуации с обстрелами на линии разграничения на Донбассе. В частности отмечается превращение участка у Золотого в "горячую точку", а также рост числа случаев применения тяжелого вооружения.