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Во Львове школьник создавал карикатуры на учителей: дело дошло до суда

Во Львове школьник создавал карикатуры на учителей: дело дошло до суда
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф Фото: Школа №10, Львов

Во Львове 15-летний школьник рисовал карикатуры на учителей и выкладывал их в соцсети Instagram. Сами преподаватели расценили это как буллинг и обратились к суду. 

Как сообщается в реестре судебных решений, провинившийся ученик учится в школе №10 имени Марии Магдалины, где обучение проводится на польском языке. 

Парень создал аккаунт в Инстаграме и выкладывал туда мемы с фотографиями учителей. Во время заседания суда отец мальчика Марьян К. вину признал и был оштрафован на 850 гривен за неисполнение родительских обязательств, кроме того ему предстоит уплатить 420 гривен судебного сбора. 

Апелляцию родители подавать не стали. 

Как сообщалось ранее, в Купянске (Харьковская область) местные жители пожаловались на то, что депутаты хотят переименовать школы в лицеи и гимназии, чтобы в дальнейшем их ликвидировать. Из-за этого в горсовете даже произошла драка.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львов, Суд, Школы.
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