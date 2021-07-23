Во Львове школьник создавал карикатуры на учителей: дело дошло до суда

Во Львове 15-летний школьник рисовал карикатуры на учителей и выкладывал их в соцсети Instagram. Сами преподаватели расценили это как буллинг и обратились к суду.

Как сообщается в реестре судебных решений, провинившийся ученик учится в школе №10 имени Марии Магдалины, где обучение проводится на польском языке.

Парень создал аккаунт в Инстаграме и выкладывал туда мемы с фотографиями учителей. Во время заседания суда отец мальчика Марьян К. вину признал и был оштрафован на 850 гривен за неисполнение родительских обязательств, кроме того ему предстоит уплатить 420 гривен судебного сбора.

Апелляцию родители подавать не стали.

Как сообщалось ранее, в Купянске (Харьковская область) местные жители пожаловались на то, что депутаты хотят переименовать школы в лицеи и гимназии, чтобы в дальнейшем их ликвидировать. Из-за этого в горсовете даже произошла драка.