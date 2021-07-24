В Запорожье женщина умерла через месяц борьбы с ботулизмом: опасная рыба еще может быть в магазинах

В Запорожье умерла женщина, которая месяц назад вместе с мужем попала в больницу с ботулизмом. Вяленую рыбу, зараженную бактериями, они купили в магазине.

Об этом сообщает региональный телеканал ALEX.

В торговую сеть продукция ООО "МКБ-Продукт" попала с продуктового склада на Бородинском рынке. Месяц назад сотрудникам Госпотребслужбы не удалось проверить его.

Сам производитель уже не работает, но потенциально опасная продукция все еще может находиться на прилавках. Правоохранители рекомендуют не покупать рыбу производства Ореховского "МКБ- Продукт", а в случае обнаружения сообщать о ней в Госпотребслужбу.

Ботулизм - острое заболевание, которое вызывают токсины бактерии Clostridium botulinum. Для него характерно поражение нервной системы. Бактерия живет в безвоздушной среде - консервах, грунте, внутри термически необработанной рыбы.

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