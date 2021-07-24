Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Сложные Штаты, опасный Китай и недостижимое НАТО: генерал оценил текущую геополитическую ситуацию для Украины
Сложные Штаты, опасный Китай и недостижимое НАТО: генерал оценил текущую геополитическую ситуацию для Украины
Китай ввел санкции против США - в чем причина
Китай ввел санкции против США - в чем причина
Земельная реформа станет турбодрайвером тысяч конфликтов в ближайший год - журналист
Земельная реформа вызовет тысячи конфликтов в ближайший год - журналист

В Запорожье женщина умерла через месяц борьбы с ботулизмом: опасная рыба еще может быть в магазинах

В Запорожье женщина умерла через месяц борьбы с ботулизмом: опасная рыба еще может быть в магазинах
12:35 Сегодня Телеграф ALEX

В Запорожье умерла женщина, которая месяц назад вместе с мужем попала в больницу с ботулизмом. Вяленую рыбу, зараженную бактериями, они купили в магазине. 

Об этом сообщает региональный телеканал ALEX.

В торговую сеть продукция ООО "МКБ-Продукт" попала с продуктового склада на Бородинском рынке. Месяц назад сотрудникам Госпотребслужбы не удалось проверить его. 

Сам производитель уже не работает, но потенциально опасная продукция все еще может находиться на прилавках. Правоохранители рекомендуют не покупать рыбу производства Ореховского "МКБ- Продукт", а в случае обнаружения сообщать о ней в Госпотребслужбу. 

Ботулизм - острое заболевание, которое вызывают токсины бактерии Clostridium botulinum. Для него характерно поражение нервной системы. Бактерия живет в безвоздушной среде - консервах, грунте, внутри термически необработанной рыбы.

Ранее "Телеграф" писал, что суд Запорожья впервые в Украине привлек к уголовной ответственности водителя электросамоката.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 183

Все по теме:

Рыба, Запорожье, Новости Запорожья, Ботулизм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Требование РФ срочно обязать Украину дать воду в Крым: ЕСПЧ вынес вердикт по обеспечительным мерам
02 Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
03 "Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
04 У Зеленского рассказали, что мешает завершить войну на Донбассе
05 Жители жалуются на химический запах и головную боль: в России наводнения размыли радиоактивный могильник (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество выздоровевших резко уменьшилось - новости COVID-19 в Украине
Количество выздоровевших резко уменьшилось - новости COVID-19 в Украине
Уже 16 случаев: в Британии нашли новый штамм коронавируса
Уже 16 случаев: в Британии нашли новый штамм коронавируса
Пачкала одежду в грязи перед репортажем о потопе: в Германии со скандалом отстранили ведущую (видео)
Пачкала одежду в грязи перед репортажем о потопе: в Германии со скандалом отстранили ведущую (видео)
Все силы уходят на поиски мужчины мечты: Злата Огневич рассказала об участии в проекте &quot;Холостячка&quot;
Все силы уходят на поиски мужчины мечты: Злата Огневич рассказала об участии в проекте "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь