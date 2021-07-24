На Харьковщине медики перекрыли киевскую трассу из-за трехмесячной задолженности по зарплате (фото)

В Харьковской области 24 июля работники Валковской центральной районной больницы перекрыли трасу "Киев-Харьков-Довжанский" в связи с долгами по зарплате в медучреждении.

Об этом сообщает "Суспильне|Новости".

В селе Валки на Харьковщине с протестом выступают несколько десятков человек, которые принесли плакаты "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы -" нет! "," Сокращению медиков - "нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам".

Работники больницы жалуются, что уже три месяца не получали зарплату и "ковидные" за апрель им не выплатили, а начальство говорит, что "неправильно передавало сведения".

Младшая медсестра Валентина Шигапова сообщает, что им каждую неделю обещаю заплатить, но денег никто так и не дал.

Около полусотни протестующих медиков вышли на дорогу и перекрыли движение на переходе, пишут СМИ.

Грузовики не могут проехать сквозь огромную толпу. Легковые автомобили как-то объезжают, но люди начали перекрывать и объездные пути.

В поддержку медиков вышли представители Союза ветеранов АТО.

Среди требований протестующих - смена руководства. "Нового менеджера, нового экономиста, новую главную медицинскую сестру", - написано на одном из плакатов.

Директор больницы пришел на акцию. По его данным, должны погасить долг за половину мая и июнь. Информацию о закрытии больницы он опровергает, но допускает сокращение персонала на 40-50%, пишет СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал о психиатрической больнице в Косово в 1999 году.