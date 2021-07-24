Противники карантинных ограничений во всем мире вышли на акции протеста (видео)

В субботу, 24 июля, противники "коронавирусных" ограничений вышли на массовые демонстрации против введения карантинных ограничений и паспортов вакцинации сразу в нескольких странах мира.
Как сообщает NOS, на демонстрацию в Амстердаме (Нидерланды) вышли несколько тысяч человек.
Организации United We Stand Europe и Algemeen Burger Collectief, которые являются организаторами этой акции, назвали демонстрации "всемирным протестом".
Tausende auf den Straßen von Amsterdam, während die deutschen Nachbarn weichgeklopft zur Impfung rennen pic.twitter.com/hxMjZY5GKL
— Rosel (@RoselS19) July 24, 2021
Amsterdam pic.twitter.com/CKChLrFVcC
— BuciORBÁN (@hanwil56) July 24, 2021
В свою очередь, BFM TV сообщает, что массовые демонстрации проходят и в разных городах Франции. В частности толпы протестующих замечены в Париже, Лионе, Дюнкерке, Перпиньяне и Ницце.
Согласно данным МВД страны, в Париже на улицы вышли около 18 тысяч человек, а по всей Франции их насчитали около 114 тысяч.
Местами это переросло в столкновения с полицией.
NEW Huge protests broke out in central Paris against COVID-19 curbs and vaccination pic.twitter.com/tsd3AJKVcP
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 24, 2021
#BREAKING: The anti-vaccine protests in Paris have turned violent. Police are clashing with protesters. Tear gas deployed. pic.twitter.com/Se6637t8bU
— Election Wizard (@ElectionWiz) July 24, 2021
Аналогичные демонстрации прошли и в австралийском Сиднее. Там власти сообщили о 3500 участниках антикарантинного марша. Во время акции было задержано 57 человек, пишет австралийский ABC.
Меньшие по численности демонстрации были замечены и Мельбурне и Брисбене.
SYDNEY pic.twitter.com/q2C5EmvvVp
— HypnoAsp (@Hypn0Asp) July 24, 2021
Также протесты антивакцинаторов прошли и в столице Грузии Тбилиси.
Как сообщалось ранее, в российской Чечне начали отлавливать и принудительно вакцинировать людей, купивших поддельные справки о вакцинации.