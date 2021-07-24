Противники карантинных ограничений во всем мире вышли на акции протеста (видео)

В субботу, 24 июля, противники "коронавирусных" ограничений вышли на массовые демонстрации против введения карантинных ограничений и паспортов вакцинации сразу в нескольких странах мира.

Как сообщает NOS, на демонстрацию в Амстердаме (Нидерланды) вышли несколько тысяч человек.

Организации United We Stand Europe и Algemeen Burger Collectief, которые являются организаторами этой акции, назвали демонстрации "всемирным протестом".

Tausende auf den Straßen von Amsterdam, während die deutschen Nachbarn weichgeklopft zur Impfung rennen pic.twitter.com/hxMjZY5GKL — Rosel (@RoselS19) July 24, 2021

В свою очередь, BFM TV сообщает, что массовые демонстрации проходят и в разных городах Франции. В частности толпы протестующих замечены в Париже, Лионе, Дюнкерке, Перпиньяне и Ницце.

Согласно данным МВД страны, в Париже на улицы вышли около 18 тысяч человек, а по всей Франции их насчитали около 114 тысяч.

Местами это переросло в столкновения с полицией.

NEW Huge protests broke out in central Paris against COVID-19 curbs and vaccination pic.twitter.com/tsd3AJKVcP — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 24, 2021

#BREAKING: The anti-vaccine protests in Paris have turned violent. Police are clashing with protesters. Tear gas deployed. pic.twitter.com/Se6637t8bU — Election Wizard (@ElectionWiz) July 24, 2021

Аналогичные демонстрации прошли и в австралийском Сиднее. Там власти сообщили о 3500 участниках антикарантинного марша. Во время акции было задержано 57 человек, пишет австралийский ABC.

Меньшие по численности демонстрации были замечены и Мельбурне и Брисбене.

Также протесты антивакцинаторов прошли и в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщалось ранее, в российской Чечне начали отлавливать и принудительно вакцинировать людей, купивших поддельные справки о вакцинации.