Харьковские коммунальщики устроили пьянку и драку возле газового оборудования (видео)

В Харькове двое сотрудников Немышлянского филиала КП "Харьковские тепловые сети" приехали на вызов для устранения прорыва в трубе горячего водоснабжения, а затем устроили пьянку прямо на лестничной площадке.

Как сообщает телеграм-канал Харьков Life, происшествие произошло на улице Танкопия, 7/2.

На кадрах обнародованных каналом видно, что двое работников устроили "посиделки" возле газового оборудования, что не понравилось одной из местных жительниц, которая обратила их внимание на безответственность такого поведения.

В ответ один из работников повел себя неадекватно, набросился на женщину и угрожал ей разбить телефон.

"Сейчас авария устранена, а начальник теплового участка №1, мастер внутридомовых сетей, электрогазосварщик и слесарь-сантехник, виновные в инциденте, уволены с предприятия", - сказано в сообщении.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, в Купянске (Харьковская область) местные жители пожаловались на то, что депутаты хотят переименовать школы в лицеи и гимназии, чтобы в дальнейшем их ликвидировать. Из-за этого в горсовете произошла драка.