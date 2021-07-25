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Киевлянка спаслась от серьезных увечий в ДТП... благодаря пакету с крупой (фото)

Киевлянка спаслась от серьезных увечий в ДТП... благодаря пакету с крупой (фото)
06:36 Сегодня Телеграф

Вечером в субботу, 24 июля, в Дарницком районе Киева автомобиль женщину с собакой.

Пострадавшая отделалась легкими повреждениями, пишет местный паблик dtp.kiev.ua.

Отмечается, что автомобиль Kia Sportage, возможно, превысил скорость, в то время как пожилая женщина вместе с собакой перебегала дорогу в неположенном месте. Столкновения избежать не удалось.

Однако в руках у женщины-пешехода был большой пакет с крупой, на который и пришелся удар, благодаря чему удалось избежать серьезных повреждений.

Собаку повезли в ветклинику, и с ней, как выяснилось, тоже все будет хорошо.

Смотрите фото с места аварии:

На видео с камер наблюдения незадолго до аварии видно, как выглядел тот самый пакет с крупой:

Как сообщал "Телеграф", другое необычное ДТП накануне имело место в Одессе - там грузовик "ушел в текстуры", провалившись в асфальт.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Киев, ДТП.
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