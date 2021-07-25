Киевлянка спаслась от серьезных увечий в ДТП... благодаря пакету с крупой (фото)

Вечером в субботу, 24 июля, в Дарницком районе Киева автомобиль женщину с собакой.
Пострадавшая отделалась легкими повреждениями, пишет местный паблик dtp.kiev.ua.
Отмечается, что автомобиль Kia Sportage, возможно, превысил скорость, в то время как пожилая женщина вместе с собакой перебегала дорогу в неположенном месте. Столкновения избежать не удалось.
Однако в руках у женщины-пешехода был большой пакет с крупой, на который и пришелся удар, благодаря чему удалось избежать серьезных повреждений.
Собаку повезли в ветклинику, и с ней, как выяснилось, тоже все будет хорошо.
Смотрите фото с места аварии:
На видео с камер наблюдения незадолго до аварии видно, как выглядел тот самый пакет с крупой:
Как сообщал "Телеграф", другое необычное ДТП накануне имело место в Одессе - там грузовик "ушел в текстуры", провалившись в асфальт.