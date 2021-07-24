Из мэрии прямо на подиум: в Николаеве провели необычный показ мод (видео)

В Николаеве прямо у здания городского совета состоялся показ мод.

Кадрами поделился главный редактор издания НикВести Олег Деренюга в Телеграм.

"Неделя высокой моды в Николаевском горисполкоме", - сказано в подписи к видео.

Предположительно, происходящее на видео является частью праздника мод South of Ukraine Fashion Days, который ранее был анонсирован в местных СМИ.

В Николаеве этот фестиваль проходит уже 13-ый раз, правда в этом году, из-за пандемии коронавируса, он проводится без иностранных гостей.

В этом году демонстрация мод впервые проходит на Соборной площади.

Как сообщалось ранее, в сеть выложили кадры из Бердянского частного зоопарка, на котором видно, как маленькая обезьянка играет со львенком.