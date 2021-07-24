Из мэрии прямо на подиум: в Николаеве провели необычный показ мод (видео)

В Николаеве прямо у здания городского совета состоялся показ мод.
Кадрами поделился главный редактор издания НикВести Олег Деренюга в Телеграм.
"Неделя высокой моды в Николаевском горисполкоме", - сказано в подписи к видео.
Предположительно, происходящее на видео является частью праздника мод South of Ukraine Fashion Days, который ранее был анонсирован в местных СМИ.
В Николаеве этот фестиваль проходит уже 13-ый раз, правда в этом году, из-за пандемии коронавируса, он проводится без иностранных гостей.
В этом году демонстрация мод впервые проходит на Соборной площади.
Как сообщалось ранее, в сеть выложили кадры из Бердянского частного зоопарка, на котором видно, как маленькая обезьянка играет со львенком.