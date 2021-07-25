В нелепой аварии на окраине Киева разбили элитное авто (видео момента)

В субботу, 24 июля, в ходе весьма нелепого ДТП в Киеве разбили элитный спорткар иномарки McLaren.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Київ Оперативний".

В Киеве на улице Натальи Ужвий случилась авария: водитель автомобиля марки McLaren на большой скорости хотел обогнать автомобиль Kia. На ролике видно, что спорткар перестроился в правую полосу для обгона, однако водителю помешал автобус. McLaren пытался избежать аварии, однако задел Kia, сбив машине бампер. К счастью, никто не пострадал.





Стоит отметить, что цена даже на подержанные McLaren в Украине стартует от $135 тыс. На видео заметно, что повреждения спорткара в результате аварии незначительные, однако ремонт всё равно обойдётся дорого.

Люди в комментариях в шуточной форме высказывают переживания.

Ранее "Телеграф" сообщил о не менее странном ДТП в Киеве: женщине удалось спастись благодаря пакету с крупой.