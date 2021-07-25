"В п***у едь, поняла?" Продавщица в Харькове отказалась обслуживать покупателей на украинском (видео)

В одном из магазинов Харькова продавщица отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и устроила настоящий скандал.

Об этом рассказала потерпевшая очевидица Оксана Хвыля на своей страничке в Facebook.

"В жизни не хочется каждый раз ходить за хлебом, как в бою. Вот почему я придумала простой лайнер и пользуюсь им. Обращаюсь на украинском, заказываю товар, говорю" – таким принципом пользуется Оксана. Однако, в киоске "Колося. Долина вкуса" продавщица восприняла украинский язык в штыки: начала выгонять клиентку и закрывать окна, а потом и вовсе прибегла к нецензурной лексике. По словам очевидицы, скандалистка работает недавно, раньше с такими проблемами в магазине не сталкивались.

В комментариях люди высказывают своё недовольство и поддерживают потерпевшую.

Очевидица говорит, что киоск находится на остановке Сантехника (Новопрудная) по ул. Деревянко и будет благодарна за "троллинг".

Языковые скандалы в Украине — не редкость, например студентка из Харькова нецензурно выразилась в сторону украинского языка и прославилась на всю страну.