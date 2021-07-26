Мало кому повезет с осадками: прогноз погоды на понедельник, 26 июля

В понедельник 26 июля погода в Украине будет солнечной и теплой, но не жаркой. Осадки можно ожидать только в западных областях Украины.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон, говорят синоптики.
В Киеве температура днем будет +27-29 градусов Цельсия, а ночью опустится к +17-19 градусов.
Дожди могут пройти в Ровенской, Волынской, Львовской, Ужгородской областях.
Несмотря на осадки, температура днем не опустится ниже +27 градусов Цельсия.
Ночью в Ровенской и Волынской будет немного прохладнее, чем у других областях Украины - 14-16 градусов.
Для тех, кто собирается на отдых, погода в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях днем обещает быть солнечной и теплой.
Одесса и Запорожье...+29-21 градус
Николаев и Херсон...+30-32 градуса
Ночи могут быть немного прохладнее - 17-18 градусов с отметкой "плюс".
На карте Укргидрометцентра можно увидеть общую "картину", какой будет погода 26 июля.
Ранее "Телеграф" сообщал погоду на неделю 26 июля-1 августа и о том, когда вернется жара.