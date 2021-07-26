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Мало кому повезет с осадками: прогноз погоды на понедельник, 26 июля

Мало кому повезет с осадками: прогноз погоды на понедельник, 26 июля
05:31 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В понедельник 26 июля погода в Украине будет солнечной и теплой, но не жаркой. Осадки можно ожидать только в западных областях Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон, говорят синоптики.

В Киеве температура днем будет +27-29 градусов Цельсия, а ночью опустится к +17-19 градусов.

Дожди могут пройти в Ровенской, Волынской, Львовской, Ужгородской областях.

Несмотря на осадки, температура днем не опустится ниже +27 градусов Цельсия.

Ночью в Ровенской и Волынской будет немного прохладнее, чем у других областях Украины - 14-16 градусов.

Для тех, кто собирается на отдых, погода в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях днем обещает быть солнечной и теплой.

Одесса и Запорожье...+29-21 градус

Николаев и Херсон...+30-32 градуса

Ночи могут быть немного прохладнее - 17-18 градусов с отметкой "плюс".

На карте Укргидрометцентра можно увидеть общую "картину", какой будет погода 26 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал погоду на неделю 26 июля-1 августа и о том, когда вернется жара.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Погода, Тепло, Прогноз погоды, Укргидрометценр.
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