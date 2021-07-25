Оккупанты применили минометы и станковые гранатометы: на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

В воскресенье, 25 июля, оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Как информирует пресс-служба ОТГ "Север", вследствие обстрелов из станковых гранатометов получил осколочные ранения украинский защитник.

"Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ООС сообщили, что огонь из станковых гранатометов в воскресенье велся у населенных пунктов Новозвановка, Крымское и Причепиловка. А у Нью-Йорка противник открывал огонь из 82-мм минометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что украинская сторона сообщила о нарушениях наблюдателям ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, в ОБСЕ признали, что ситуация с безопасностью на Донбассе в последние месяцы становится все хуже.