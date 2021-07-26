В Хмельницкой области аист чудом выжил после столкновения с церковным крестом (видео)

В Хмельницкой области аист врезался в церковный крест, после чего ему оказали помощь неравнодушные люди.

Об этом событии сообщили в утренней сводке ТСН.

В селе Райковцы Хмельницкой области аист на лету врезался в огромный церковный крест и застрял. Птицу заметили неравнодушные очевидцы и вызвали службу спасения. Спасатели поставили лестницу и сняли пострадавшего с креста.

Как сообщается, аист уже чувствует себя лучше, его здоровью ничего не угрожает. Говорят, что как только животное полностью восстановится, его отпустят на волю.

В основном животные страдают не из-за несчастных случаев, как вышеупомянутый аист, а от рук человека. В прошлом месяце "Телеграф" сообщал о мужчине-живодёре, который орудовал также на Хмельниччине. Антон Пирог представлялся ветеринаром, после чего забирал котов якобы на передержку и издевался над ними. К сожалению, это лишь один случай из многих, животные регулярно подвергаются насилию со стороны людей.