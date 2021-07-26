Создали более 12 тысяч аккаунтов: СБУ "накрыла" пророссийскую ботоферму на Западе Украины

Служба безопасности Украины отчиталась о ликвидации мощной ботофермы в Ивано-Франковской области. Она работала, в основном, по заказу из РФ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

С начала года "предприятие" зарегистрировало фейковые аккаунты с 12 тысяч SIM карт, как украинских, так и российских мобильных операторов. Ее создатель - местный специалист по телекоммуникациям и информационным технологиям.

(Фото: СБУ)

Ботоферма занималась накруткой просмотров, лайков и комментариев в социальных сетях. Услуги оплачивались в рублях.

Во время обыска у организатора нелегального бизнеса обнаружили SIM-шлюзы, почти три тысячи карточек разных мобильных операторов, специальную компьютерную и телекоммуникационную технику.

(Фото: СБУ)

Следствие продолжается. Организатору ботофермы готовятся огласить подозрение по 361 статье Криминального кодекса Украины.

Санкции статьи подразумевают штраф до более миллиона гривен (от 600 до тысячи необлагаемых минимумов дохода) либо до пяти лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве СБУ разоблачила схему с поддельными ПЦР-тестами.