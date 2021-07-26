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В Сумской области на маленьких детей упала крыша качели: их спасло чудо

В Сумской области на маленьких детей упала крыша качели: их спасло чудо
13:01 Сегодня Телеграф

В городе Ромен женщина решила покатать своего девятимесячного сына на качели в детском парке. Рядом с ним она посадили двухлетнюю девочку. Однако во время катания на детей упала крыша этих качелей. Благодаря тому, что дети были маленького роста, кусок метал их не травмировал.

Об этом в понедельник, 26 июля, написала мама детей Настя Клочко на своей странице в Facebook.

"Сегодня на этих качелях в парке покатался мой 9-месячный сын, рядом со мной была девочка 2-х. Пока катались, крыша упала на детей. Дети в порядке, головой не ударились, потому что низкий рост, но если бы они были чуть выше, то это была бы * опа. Я не знаю куда идти в таких случаях, я пишу это, чтобы обратить на это внимание и предупредить другие аварии", - написала она.

Жители города рассказали, что качели на площадке очень старые и их давно уже пора было списать. По словам одной из собеседниц, на них она каталась, когда ей самой было два года, а сейчас ей уже 37. Другая женщина отметила, что все аттракционы, которые в хорошем состоянии – все за деньги, а остальные же просто в плачевном состоянии.

Как писал "Телеграф", в Северной Ирландии  24 июля на людей упал аттракцион в парке развлечений "Planet Fun". Впоследствии пострадали несколько человек, в том числе четыре ребенка.

 

 

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Сумы, Дети, Парк, Качели.
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