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Массаж в Чернигове закончился смертью - мануальщице огласили подозрение

Массаж в Чернигове закончился смертью - мануальщице огласили подозрение
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Чернигове массаж на дому закончился тяжелой травмой клиентки. Женщина умерла в больнице. Подозрение в непредумышленном убийстве прокуратура выдвинула массажистке. 

Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Во время расследования выяснили, что массажистка во время процедуры двумя руками повернула шею погибшей. Из-за этого случилась закрытая спинномозговая травма позвоночника, спинной мозг женщины был поврежден. 

Согласно выводам экспертизы, эти телесные повреждения стали причиной смерти клиентки в неврологическом отделении одной из городских больниц Чернигова. 

Массажистке, женщина 1972 года рождения, выдвинули подозрение по статье 119, часть 1 Криминального кодекса - убийство по неосторожности. Санкция статьи - ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что у переболевших коронавирусом ухудшается интеллект. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 508

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Чернигов, Убийство, Массаж, Спинной мозг.
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