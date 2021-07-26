Массаж в Чернигове закончился смертью - мануальщице огласили подозрение

В Чернигове массаж на дому закончился тяжелой травмой клиентки. Женщина умерла в больнице. Подозрение в непредумышленном убийстве прокуратура выдвинула массажистке.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время расследования выяснили, что массажистка во время процедуры двумя руками повернула шею погибшей. Из-за этого случилась закрытая спинномозговая травма позвоночника, спинной мозг женщины был поврежден.

Согласно выводам экспертизы, эти телесные повреждения стали причиной смерти клиентки в неврологическом отделении одной из городских больниц Чернигова.

Массажистке, женщина 1972 года рождения, выдвинули подозрение по статье 119, часть 1 Криминального кодекса - убийство по неосторожности. Санкция статьи - ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у переболевших коронавирусом ухудшается интеллект.