Центральные улицы Киева перекроют для автомобилей: названы сроки и причина (фото)

В Киеве, 27 июля, перекроют центральные улицы по причине празднования 1033-й годовщины крещения Руси.

Об этом сообщил Центр организации дорожного движения города Киева.

В столице планируют провести массовые мероприятия и отметить 1033-ю годовщину крещения Руси. Помимо празднований, Предстоятель Православной церкви Украины совершит молебен у памятника князю Владимиру.

Как сообщают, на улицах центрального района будет перекрыто дорожное движение.

С 6:00 перекроют Крещатик, Михайловскую, Большую Житомирскую, Трёхсвятительскую, Грушевского, а также Парковую дорогу и Владимирском спуске.

Позже, с 14:00 перекроют движение на улице Мазепы, Лаврской, на Днепровском спуске и алее Героев Крут.

Соответственно, во вторник городской транспорт изменит свои маршруты. Спланировать свой дорожный маршрут 27 июля помогут предоставленные карты-схемы.

Напомним, что в Израиле произошел несчастный случай на религиозном фестивале: там на людей обрушились трибуны, погибли десятки человек.