В Киеве будут судить четверых полицейских за похищение человека и угон машины: подробности

Четверых полицейских города Киева будут судить за похищение человека и незаконное завладение транспортным средством.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на страничке в Facebook.

Пятеро мужчин придумали преступную схему с целью незаконного лишения свободы 50-летнего жителя Львова. Четверо из преступников являются сотрудниками Соломенского управления полиции.

Как сообщают, полицейские договорились о встрече с жертвой для осмотра автомобиля Toyota Land Cruiser стоимостью около 1 млн грн. Злоумышленники угрожали посадить львовянина за якобы незаконную продажу краденого автомобиля, если тот не заплатит им сумму в размере $10 тыс.

Преступники заперли мужчину в своей машине и отпустили только после того, как тот заплатил часть затребованной суммы в размере 2 тыс. евро.

Позднее один из полицейских привлёк знакомого, который на эвакуаторе должен был доставить автомобиль для незаконной продажи без согласия владельца. Правоохранители провели задержание во время транспортировки автомобиля, позже удалось задержать остальных участников преступления.

Четверо других преступников были задержаны в Одессе: их обвиняют в жестоком убийстве, о подробностях ранее сообщает "Телеграф".