Украинцев могут начать вакцинировать в автобусах и троллейбусах: что известно

В Кропивницком предложили нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции необычным способом.

Как пишет НВ, городской глава Андрей Райкович предложил прививать людей прямо в коммунальном транспорте.

"Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны - Лелековка Арнаутов или Завадовки", - сказал он.

Он указал, что общественный транспорт легко обрабатывать дезинфицирующими средствами и, к тому же, там уже есть интернет, так что наладить связь не составит проблем.

Вместе с тем, он призвал работников коммунальных служб вакцинироваться более активно, а также указал, что все работники любых предприятий, которые так или иначе работают с людьми, должны быть вакцинированы.

Как сообщалось ранее, в Минздраве заявили, что рассматривают возможность разрешить работу предприятиям, работники которых вакцинированы, даже в условиях локдауна.