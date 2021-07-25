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В Минздраве заговорили о предоставлении "льгот" вакцинированным украинцам

В Минздраве заговорили о предоставлении "льгот" вакцинированным украинцам
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Минздраве анонсировали введение внутренних справок вакцинации от коронавируса, а также рассказали, при каких условиях человеку могут ввести две дозы разных вакцин. 

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Апострофу.

По его словам, в Украине возможно ослабление карантинных ограничений, но только для тех граждан, которые получили вакцину от коронавируса.

Также "поблажки" в условиях локдауна могут получить предприятия, на которых работают вакцинированные работники. 

По его словам, власти рассматривают возможность запуска "внутреннего ковидного сертификата", который сможет получить каждый, через приложение "Дія". 

Вместе с тем, он не исключил, что вакцинировать украинцев могут двумя разными вакцинами. 

Такое, по его словам, возможно в случае если человек получил первую дозу вакцины Moderna и не имеет возможности завершить вакцинацию. В таком случае, вторую дозу он получит средством Pfizer (Comirnaty). 

Также вторую дозу Pfizer могут получить те граждане, у которых возникла аллергическая реакция на средство AstraZeneca (включая средства Covishield и SK-Bio). 

Как сообщалось ранее, в Украине продолжают фиксировать новые случаи инфицирования коронавирусом штамма Дельта

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Минздрав, Вакцинация, Коронавирус, Ігор Кузін, Covid-19.
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