В Минздраве заговорили о предоставлении "льгот" вакцинированным украинцам

В Минздраве анонсировали введение внутренних справок вакцинации от коронавируса, а также рассказали, при каких условиях человеку могут ввести две дозы разных вакцин.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Апострофу.

По его словам, в Украине возможно ослабление карантинных ограничений, но только для тех граждан, которые получили вакцину от коронавируса.

Также "поблажки" в условиях локдауна могут получить предприятия, на которых работают вакцинированные работники.

По его словам, власти рассматривают возможность запуска "внутреннего ковидного сертификата", который сможет получить каждый, через приложение "Дія".

Вместе с тем, он не исключил, что вакцинировать украинцев могут двумя разными вакцинами.

Такое, по его словам, возможно в случае если человек получил первую дозу вакцины Moderna и не имеет возможности завершить вакцинацию. В таком случае, вторую дозу он получит средством Pfizer (Comirnaty).

Также вторую дозу Pfizer могут получить те граждане, у которых возникла аллергическая реакция на средство AstraZeneca (включая средства Covishield и SK-Bio).

Как сообщалось ранее, в Украине продолжают фиксировать новые случаи инфицирования коронавирусом штамма Дельта.