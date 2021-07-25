Штамм "Дельта" прогрессирует: на Львовщине зафиксировали три новых случая заболевания

Во Львовской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом, спровоцированного штаммом "Дельта".

Об этом сообщил на брифинге директор Львовской областной госадмининстрации Орест Чемерис.

По данным, во время инкубационного периода двое больных находились в Великобритании, еще один в России. Все проходили стационарное лечение, состояние заболевших с позитивной динамикой.

Чемерис рассказал, что в Центр гражданского здоровья в городе Киев были отправлены 6 ПЦР тестов со Львовщины с подозрением на наличие штамма "Дельта", 3 из них оказались положительными.

Как известно, при штамме "Дельта" существенно увеличивается риск госпитализации, а также он охватывает более молодые слои населения. Вакцины менее эффективны против него, но могут существенно снизить риск осложнений (до 80% случаев).

Напомним, что ранее в Киеве выявили 6 новых случаев заболевания коронавирусом, вызванного мутирующим штаммом.