За лето всё изменится: неутешительный прогноз по новому штамму COVID-19, пришедшему в Украину

На штамм коронавируса COVID-19 "дельта" к сентябрю 2021 года, вероятно, будет приходиться девять десятых новых случаев заражения COVID-19 в Европейском Союзе.

Об этом в среду, 22 июня, заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), передает "Интерфакс-Украина".

"Очень вероятно, что штамм "дельта" будет широко циркулировать в течение лета, и в частности среди молодых людей, которых пока не вакцинируют (в странах ЕС – ред.). Штамм "дельта" более заразный, чем остальные циркулирующие варианты, и, по нашим оценкам, в конце августа на него будет приходиться 90% всех новых случаев заражения", - отмечает в заявлении директор центра Андреа Аммон.

Согласно прогнозу центра, уже к началу августа штамм "дельта" будет представлять собой 70% новых случаев COVID-19 в Евросоюзе.

Смоделированные экспертами центра сценарии показывают, что, если в летний период будут ослаблены строгие меры предосторожности против COVID-19, можно ожидать значительного увеличения случаев заражения среди всех возрастных групп.

Также, по оценкам экспертов, штамм "дельта" является опаснее других вариаций вируса и с большей вероятность может привести к госпитализации.

Аммон также отметила, что этот штамм также опасен для тех, кто получил только одну дозу какой-либо из существующих на данный момент вакцин, а две дозы, наоборот, предоставляют высокий уровень защиты против него.

"Нам необходимо поддерживать низкую циркуляцию штамма "дельта", придерживаясь тех же мер, которые помогли контролировать распространение других штаммов ранее", - добавила она.

Также в ее заявлении говорится, что штамм "дельта" на 40-60% более заразный, чем вариант "альфа", который появился в Великобритании.

Как сообщалось, Украина с 25 июня вводит обязательные экспресс-тесты на коронавирус на пунктах пропуска для граждан, прибывших из стран с высоким числом выявленных случаев заражения штаммом коронавируса COVID-19 "Дельта".