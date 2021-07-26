Это реквизит: блогер разбил бутылку элитного виски за 200 тысяч ради видео для TikTok

В Киеве юные блогеры снимали видео в винном магазине и нарочно разбили бутылку элитного виски.

Кадры события появились в телеграм-канале KIEVMAP.

В подписи к видео утверждается, что происшествие произошло в магазине Goodwine на улице Мечникова. Указывается, что в руках у блогера была бутылка виски Glen Grant Rare Vintage 1948 года.

Согласно ценнику магазина, бутылка такого стоит 7,5 тысяч долларов или 205 тысяч гривен.

Судя по кадрам, блогер намеренно выпустил бутылку алкогольного напитка из рук, а затем демонстративно взялся за голову.

Кроме того, отмечается, что платить за содеянное они отказались.

Впрочем, в сети усомнились, что парни разбили именно эту бутылку. Многие утверждают, что в этом зале не стоят дорогие напитки, а более дорогие товары стоят за стеклом

Как сообщалось, недавно звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин подарил девочке iPhone, а затем потребовал вернуть подарок.