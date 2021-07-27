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Младенцев продавали по $60 тысяч "под ключ": в Украине раскрыли преступную схему (фото)

Младенцев продавали по $60 тысяч "под ключ": в Украине раскрыли преступную схему (фото)
10:00 Сегодня Телеграф

Сотрудники СБУ разоблачили схему, согласно которой детей, рожденных в Украине, продавали за границу за кругленькую сумму, а некоторые младенцы и вовсе погибали.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступная группа состояла из жителей Харьковской и Киевской областей, в частности - руководителей центра  репродуктивной медицины. Свою деятельность подозреваемые наладили, прикрываясь программой суррогатного материнства.

В СБУ говорят, что злоумышленники оказывали помощь с фиктивными браками иностранцев с украинками. Далее привлеченные к схеме медики подтверждали мнимое бесплодие у жены, что было основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий. Затем по схеме - поиск суррогатной матери, роды и развод, после которого иностранец вывозил ребенка из Украины.

Ребенок "под ключ", продолжают стражи порядка, обходился около 60 000 долларов. Однако в рамках проводимых экспертиз СБУ выявила факт небрежного отношения медиков к своим обязанностям, что стало причиной смерти нескольких новорожденных.

Сейчас по данному делу продолжаются расследования, СБУ Киевщины и Харьковщины проводит обыски и ищет всех причастных к торговле людьми.

Напомним, в Днепре в больницу в тяжелом состоянии доставили женщину, родившую накануне в домашних условиях, а вот младенец – исчез. Горожанка, якобы, была суррогатной матерью и новорожденного мальчика сразу же забрали "заказчики". 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Киев, СБУ, Харьков, Дети, Суррогатное материнство, Иностранцы, Торговля людьми, Новорожденные.
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