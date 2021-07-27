Газонокосильщик попал под трамвай в Одессе: он чудом остался жив, но не может выбраться (видео 18+)

Утром 27 июля в Одессе произошло ДТП с участием трамвая, который сбил и подмял под себя мужчину, косившего траву близ путей.

По информации местных Телеграмм-каналов, авария произошла на пересечении проспекта Добровольского и улицы Кишиневской. Мужчина жив, однако оказать ему медпомощь нельзя из-за того, что он оказался зажат трамваем.

На месте дежурят скорые и ждут автокран, который поднимет гортранспорт и освободит пострадавшего.

В Одессе приостановили движение трамваев, которые курсируют по маршрутам №1 и №7.

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Напомним, в полицию Харькова поступило сообщение от пассажира трамвая о том, что по улице Полтавский шлях неизвестный якобы совершил выстрел в сторону трамвая.