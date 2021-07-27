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Масштабный пожар на Хортице: огонь тушат даже женщины (фото)

Масштабный пожар на Хортице: огонь тушат даже женщины (фото)
15:17 Сегодня Телеграф

27 июля в Запорожье произошел крупный пожар на острове Хортица. 

Директор национального заповедника Максим Остапенко на своей странице в "Фейсбуке" пишет о том, что на Хортице произошел поджог, и стихия распространяется с большой скоростью из-за сильного ветра.

На официальной странице заповедника уточняется, что горит сосновый лес вблизи станции Сечь и балки Генералка. Огонь уже уничтожил 10 га леса.

Помимо 10 бригад спасателей, стихию пытаются остановить добровольцы, среди которых есть даже женщины. 

На момент выхода новости огонь удается локализовать, однако в ГСЧС продолжает поступать информация о новых очагах возгорания.

Руководство заповедника, переживая за деревья и животных, просит всех, кто заметит огонь в той или иной части леса, звонить на "112", "101" или по номеру (066) 200-87-53. 

На странице Национального заповедника Хортица также опубликовано видео с места ЧП.

Стоит отметить, что Хортица является самым крупным островом на Днепре, который расположен в черте Запорожья. Его длина составляет 12,5 км, а ширина - в среднем 2,5 км. Флора острова весьма разнообразна: здесь есть дубовые и хвойные леса, а также пойменные луга.

Напомним, в Ровенской области 27 июля горела школа, в которую попала молния.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Пожар, Запорожье, Лес, Поджог, Хортица.
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