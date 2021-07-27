Изрезал возлюбленную и пытался сбежать в Одессу: подробности трагедии в Мукачево (видео)

В Мукачево (Закарпатская область) влюбленный мужчина не получил взаимности от своей дамы сердца за что изрезал ее ножом.

Как информирует пресс-служба полиции области, инцидент произошел в понедельник, 26 июля.

27-летняя пострадавшая рассказала врачам, что нападавший сильно разозлился, получив отказ, после чего схватился за нож.

Девушка получила множественные порезы всего тела и одно проникающее ранение в живот.

Злоумышленник еще некоторое время находился в квартире пострадавшей, после чего забрал телефон девушки и сбежал.

Раненная девушка, истекая кровью, все же смогла добраться до соседей, а те вызвали скорую.

30-летнего мужчину задержали во Львовской области, откуда он собирался уехать оттуда в Одессу. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь и провели операцию, а вот против "казановы" открыли три уголовных дела, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Днепре двое мужчин в кафе затащили школьницу в туалет и изнасиловали.