В Запорожской области погибла женщина, подхватившая редкую инфекцию на даче: подробности

В Запорожской области диагностировали столбняк у 84-летней женщины, которая, по всей видимости, подхватила опасное инфекционное заболевание на даче.

По информации центра общественного здоровья Минздрава, пенсионерку привезли в больницу уже в тяжелом состоянии и с жалобами на спазмы, нарушение глотания и тянущие боли в области затылка.

На левой пятке у пациентки выявили трофическую язву - такую, как после контакта со ржавым острым предметом. Анализы показали, что в организме женщины столбняк. По всей видимости, пациентка заразилась, поранив ногу на даче.

Из-за нарушения дыхания женщину подключили к ИВЛ, однако спасти не удалось: спустя два дня в реанимации она скончалась.

Отметим, что столбняк - это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии Clostridium tetani. Они встречаются на поверхности и чаще всего люди заболевают, когда эти бактерии попадают в рану.

В большинстве случаев болезнь развивается в течение 14 дней после инфицирования и чаще всего завершается летальным исходом. Единственный способ защититься - это вакцинация с помощью АКДС (название может быть иным в зависимости от производителя прививки).

Напомним, под Киевом дачника укусил один из самых опасных в мире пауков.