На Полтавщине детскую площадку "украсили" свастикой (фото)

В Кременчуге Полтавской области на детской площадке коммунальные службы выложили свастику. Жители возмущены - рядом школа.

Об этом пишут пользователи в местном Телеграм-канале.

Новодел из плитки на детской площадке в Кременчуге появился недавно на площадке возле дома по улице Правобережная, 44. Рядом находится начальная школа №22.

(Фото: Ху**ый Кременчуг)

Скандал докатился до мера Кременчуга Виталия Малецкого, он обязал строителей убрать свастику и переложить плитку, - сообщают местные СМИ.

Местные жители отмечают, что уже жаловались в различные инстанции, но свастику так и не убрали. В комментариях к сообщению про свастику на площадку пользователи отмечают, что с момента появления прошло 2 недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кременчуге девочка отравилась алкоголем на пляже в компании подруг. Подростки распивали водку на берегу Днепра.