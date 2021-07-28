Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС
Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом "Ах"
Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом "Ах"

Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли

Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
23:22 Ср, 28 Июль 2021 Телеграф

Для маленькой Коломыи гибель известного летчика и трех его пассажиров в авиакатастрофе – огромная трагедия. Кто-то учился у него покорять небо, кто-то с интересом посещал авиафестивали, кто-то знал его просто как многогранного и неординарного человека. Понятное дело, главный вопрос на сегодня – что же произошло там, над рекой, почему опытный авиатор не смог завершить полет. То ли техника виновата, то ли здоровье подвело, то ли произошла досадная и непоправимая ошибка. Есть у друзей и еще одна – криминальная версия, которую, вероятно, также будут проверять.

- Мы его очень уважали, он, действительно, очень крутой был, - объясняет "Телеграфу" земляк Игоря Табанюка, коломыйский художник Олег Лобурак. – У нас с ним были теплые отношения, потому что у меня дядя также был известным военным летчиком, следовательно, знакомая тема была. 

У него была сеть строительных супермаркетов, он зарабатывал на продаже строительных материалов. Получалось, что там он получал доход, а тратил все на самолеты, на авиацию – потому что это дорогое удовольствие.

Последний раз мужчины виделись примерно полгода назад.

- Мы приходили в Художественный центр "Світовид" – в галерею, где у нас проводятся выставки, а он приходил туда пить кофе, потому что владелец "Світовиду" его лучший друг. Игорь, хоть человек не публичный, на все руки мастер. Сломался самолет – он полез, все отремонтировал. Каждый ли так сможет?

Я лично не фанат самолетов, и не очень приветствую, что все это над Коломией летает. Они отсюда летают в Карпаты, и до границы, и в Черновцы, и куда хочешь... А упал самолет буквально в границах Коломыи, село Шепаровцы с Коломыей связывает одна улица Карпатская. Но он сам – масштабная личность, с ним было приятно иметь дело.

Он, кстати, был меценатом, в частности, помогал с изданием книг местным авторам. Планировал и в моем проекте поучаствовать. Не судилось...

А вот Юрий Романюк сообщил что, накануне Игорь Табанюк присутствовал на мероприятии в Коломыйской краеведческой библиотеке, где презентовал участникам книгу "Под небом Коломыи" авторства краеведа Василия Нагорного, скончавшегося этим летом.

Летают так низко, что окна звенят

В соцсети, на страницах жителей Коломыи среди множества соболезнований по поводу трагедии и гибели людей, в частности, Игоря Табанюка.

"Небо забирает лучших, вечная память и Царство небесное Игорю, искренние соболезнования Оксане, сыну, родным и близким".

"Не могу поверить, что это произошло. Светлая память тебе, Игорь. Бедная Оксана, сочувствуем!".

"Игорь, почему так... ты - единственный друг, с кем я готов был лететь в качестве пассажира. Ты профи, что произошло... так не бывает. Это ужас... Бедная Оксана...".

комменты_1

Однако высказываются и недовольства тем, что малая авиация летает над городом. Люди побаивались того, что, в итоге, и случилось.

"Но почему летают над домами, а не над полями?".

"Какого черта они летают каждый день по несколько раз над домами и спальными районами города и так низко, что даже окна звенят?".

"Каждое воскресенье летают очень низко над домами - реально страшно".

"Это ужасно, сегодня у Прута также летел самолет, очень низко, возможно это и он. Для чего подвергать людей опасности? Пусть покоятся с миром".

"Я живу возле аэродрома, они так низко летают, что ужас! Аж страшно на дворе находиться".

"Это ужас. Вот и долетались над жилым массивом, я всегда этого боялась".

"Недавно летали в районе вокзала так низко, что дом гудел. Я испугалась, потому что было впечатление, что самолет падает. Это кошмар с теми летунами. Может уж теперь запретят эти полеты?".

место ЧП_ фото Юрия Романюка_1место ЧП_ фото Юрия Романюка_2место ЧП_ фото Юрия Романюка_3место ЧП_ фото Юрия Романюка_4

Отказ двигателя или чей-то злой умысел?

А кое-кто даже предполагает, что аварию самолета могли... подстроить.

"Думаю, подставили".

"Такая версия имеет шанс на существование. Борьба за землю".

"Да, да".

комменты_2

И этому есть объяснение: последних два года у Табанюка обозначились проблемы с землей, на которой расположен аэродром.

В защиту созданного авиатором с нуля предприятия выступали многие люди. Так, известная общественница и волонтер Мария Берлинская у себя на странице в Фейсбуке написала пост с  таким объяснением:

"...Но летчик всегда хочет в небо. Он находит бывший маленький аэродром, весь в руинах и день за днем восстанавливает. Аэродром - это дорого, очень дорого. А летчик не олигарх. Поэтому все семейные средства идут на восстановление, не год и не два. 12 лет. Своими руками.

И вот, аэродром восстановлен, построены ангары, взлетная полоса.

Прилетают летчики со всего мира, организован авиакружок для детей, проводятся авиационные фестивали и соревнования. Он катает бесплатно детей, людей с инвалидностью, учит летать ветеранов АТО, организует международные слеты авиаторов, до сотни самолетов в год...".

Мария Берлинская поясняет, что Табанюк не зарабатывает на этом, а только вкладывает, работая, в том числе, и на благо города.

"И вот, когда все это уже работает, как часы, приходят добрые люди и говорят - отдавай.

И начинаются круги судов, решений депутатов горсовета, юридических бумаг и прочей бюрократии. Круг за кругом. Уже второй год, на истощение.

Этот летчик дал мне небо и научил летать.

Игорь Петрович Табанюк. Человек с большим, добрым сердцем".

Она призывает государственных деятелей, журналистов, активистов и правозащитников встать на защиту популяризатора авиации номер один в Украине: "Его имя уже вписано в историю мировой авиации. Но он беззащитен перед произволом местных рейдеров в Коломые. Летчик справедливо занял свое место в мировой истории авиации. Теперь осталось найти для него справедливость здесь. В нашей очень украинской истории".

В марте нынешнего года в рамках пресс-тура Дмитрия Комарова "Путешествуй Украиной" в Коломыю поддержать Игоря Табанюка приехали 20 журналистов со всей Украины. К слову, сам Комаров в посте в Instagram упоминает, что перед смертью аэродром у Табанюка пытались "отжать".

"Я снова буду убеждать профильную комиссию и всех депутатов городского совета продлить аренду земли под стоянки самолетов и рулежные дорожки. Иначе сертификация аэропорта, который более десятка лет так профессионально развивал Игорь Табанюк, будет потеряна. Для этого нужно решение депутатов, - написал в тот день в соцсети городской голова Коломыи Богдан Станиславский. - Верю, примут верное решение. Иначе, не представляю, как они смогут объяснить обществу и всей Украине, почему аэродром перестал работать".

- Действительно, спор за землю точно есть, и я был на его стороне! На видео видно, что самолет вошел в штопор! Это наводит на мысль, что случилась, как минимум, техническая проблема: отказ двигателя или потеря тяги самолета! Но в этот день он постоянно, несколько летал раз на нем с другими пассажирами и почти не отходил от самолета. Чужой не мог туда вмешаться, только кто-то из своих бортмехаников, но я такого не допускаю! Все странно...

Но, может, на момент аварии за штурвалом был не он, а кто-то из пассажиров? Это одна из 5-10 версий, - анонимно сообщил "Телеграфу" один из хороших знакомых погибшего пилота.

Но все точки над "і" должна будет расставить экспертная комиссия по расследованию причин ЧП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 323

Все по теме:

Авиакатастрофа, Самолет, Прикарпатье, Коломыя, Крушение, Игорь Табанюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
02 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
03 "Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
04 Сожгли "300 миллионов гривен": появилось видео уничтожения конопляной плантации на Херсонщине
05 Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто готов &quot;подменить&quot; Кравчука на заседании ТКГ
Стало известно, кто готов "подменить" Кравчука на заседании ТКГ
Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев: на кого запрет не распространяется
Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев: на кого запрет не распространяется
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь