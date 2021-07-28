Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли

Для маленькой Коломыи гибель известного летчика и трех его пассажиров в авиакатастрофе – огромная трагедия. Кто-то учился у него покорять небо, кто-то с интересом посещал авиафестивали, кто-то знал его просто как многогранного и неординарного человека. Понятное дело, главный вопрос на сегодня – что же произошло там, над рекой, почему опытный авиатор не смог завершить полет. То ли техника виновата, то ли здоровье подвело, то ли произошла досадная и непоправимая ошибка. Есть у друзей и еще одна – криминальная версия, которую, вероятно, также будут проверять.

- Мы его очень уважали, он, действительно, очень крутой был, - объясняет "Телеграфу" земляк Игоря Табанюка, коломыйский художник Олег Лобурак. – У нас с ним были теплые отношения, потому что у меня дядя также был известным военным летчиком, следовательно, знакомая тема была.

У него была сеть строительных супермаркетов, он зарабатывал на продаже строительных материалов. Получалось, что там он получал доход, а тратил все на самолеты, на авиацию – потому что это дорогое удовольствие.

Последний раз мужчины виделись примерно полгода назад.

- Мы приходили в Художественный центр "Світовид" – в галерею, где у нас проводятся выставки, а он приходил туда пить кофе, потому что владелец "Світовиду" его лучший друг. Игорь, хоть человек не публичный, на все руки мастер. Сломался самолет – он полез, все отремонтировал. Каждый ли так сможет?

Я лично не фанат самолетов, и не очень приветствую, что все это над Коломией летает. Они отсюда летают в Карпаты, и до границы, и в Черновцы, и куда хочешь... А упал самолет буквально в границах Коломыи, село Шепаровцы с Коломыей связывает одна улица Карпатская. Но он сам – масштабная личность, с ним было приятно иметь дело.

Он, кстати, был меценатом, в частности, помогал с изданием книг местным авторам. Планировал и в моем проекте поучаствовать. Не судилось...

А вот Юрий Романюк сообщил что, накануне Игорь Табанюк присутствовал на мероприятии в Коломыйской краеведческой библиотеке, где презентовал участникам книгу "Под небом Коломыи" авторства краеведа Василия Нагорного, скончавшегося этим летом.

Летают так низко, что окна звенят

В соцсети, на страницах жителей Коломыи среди множества соболезнований по поводу трагедии и гибели людей, в частности, Игоря Табанюка.

"Небо забирает лучших, вечная память и Царство небесное Игорю, искренние соболезнования Оксане, сыну, родным и близким".

"Не могу поверить, что это произошло. Светлая память тебе, Игорь. Бедная Оксана, сочувствуем!".

"Игорь, почему так... ты - единственный друг, с кем я готов был лететь в качестве пассажира. Ты профи, что произошло... так не бывает. Это ужас... Бедная Оксана...".

Однако высказываются и недовольства тем, что малая авиация летает над городом. Люди побаивались того, что, в итоге, и случилось.

"Но почему летают над домами, а не над полями?".

"Какого черта они летают каждый день по несколько раз над домами и спальными районами города и так низко, что даже окна звенят?".

"Каждое воскресенье летают очень низко над домами - реально страшно".

"Это ужасно, сегодня у Прута также летел самолет, очень низко, возможно это и он. Для чего подвергать людей опасности? Пусть покоятся с миром".

"Я живу возле аэродрома, они так низко летают, что ужас! Аж страшно на дворе находиться".

"Это ужас. Вот и долетались над жилым массивом, я всегда этого боялась".

"Недавно летали в районе вокзала так низко, что дом гудел. Я испугалась, потому что было впечатление, что самолет падает. Это кошмар с теми летунами. Может уж теперь запретят эти полеты?".

Отказ двигателя или чей-то злой умысел?

А кое-кто даже предполагает, что аварию самолета могли... подстроить.

"Думаю, подставили".

"Такая версия имеет шанс на существование. Борьба за землю".

"Да, да".

И этому есть объяснение: последних два года у Табанюка обозначились проблемы с землей, на которой расположен аэродром.

В защиту созданного авиатором с нуля предприятия выступали многие люди. Так, известная общественница и волонтер Мария Берлинская у себя на странице в Фейсбуке написала пост с таким объяснением:

"...Но летчик всегда хочет в небо. Он находит бывший маленький аэродром, весь в руинах и день за днем восстанавливает. Аэродром - это дорого, очень дорого. А летчик не олигарх. Поэтому все семейные средства идут на восстановление, не год и не два. 12 лет. Своими руками.

И вот, аэродром восстановлен, построены ангары, взлетная полоса.

Прилетают летчики со всего мира, организован авиакружок для детей, проводятся авиационные фестивали и соревнования. Он катает бесплатно детей, людей с инвалидностью, учит летать ветеранов АТО, организует международные слеты авиаторов, до сотни самолетов в год...".

Мария Берлинская поясняет, что Табанюк не зарабатывает на этом, а только вкладывает, работая, в том числе, и на благо города.

"И вот, когда все это уже работает, как часы, приходят добрые люди и говорят - отдавай.

И начинаются круги судов, решений депутатов горсовета, юридических бумаг и прочей бюрократии. Круг за кругом. Уже второй год, на истощение.

Этот летчик дал мне небо и научил летать.

Игорь Петрович Табанюк. Человек с большим, добрым сердцем".

Она призывает государственных деятелей, журналистов, активистов и правозащитников встать на защиту популяризатора авиации номер один в Украине: "Его имя уже вписано в историю мировой авиации. Но он беззащитен перед произволом местных рейдеров в Коломые. Летчик справедливо занял свое место в мировой истории авиации. Теперь осталось найти для него справедливость здесь. В нашей очень украинской истории".

В марте нынешнего года в рамках пресс-тура Дмитрия Комарова "Путешествуй Украиной" в Коломыю поддержать Игоря Табанюка приехали 20 журналистов со всей Украины. К слову, сам Комаров в посте в Instagram упоминает, что перед смертью аэродром у Табанюка пытались "отжать".

"Я снова буду убеждать профильную комиссию и всех депутатов городского совета продлить аренду земли под стоянки самолетов и рулежные дорожки. Иначе сертификация аэропорта, который более десятка лет так профессионально развивал Игорь Табанюк, будет потеряна. Для этого нужно решение депутатов, - написал в тот день в соцсети городской голова Коломыи Богдан Станиславский. - Верю, примут верное решение. Иначе, не представляю, как они смогут объяснить обществу и всей Украине, почему аэродром перестал работать".

- Действительно, спор за землю точно есть, и я был на его стороне! На видео видно, что самолет вошел в штопор! Это наводит на мысль, что случилась, как минимум, техническая проблема: отказ двигателя или потеря тяги самолета! Но в этот день он постоянно, несколько летал раз на нем с другими пассажирами и почти не отходил от самолета. Чужой не мог туда вмешаться, только кто-то из своих бортмехаников, но я такого не допускаю! Все странно...

Но, может, на момент аварии за штурвалом был не он, а кто-то из пассажиров? Это одна из 5-10 версий, - анонимно сообщил "Телеграфу" один из хороших знакомых погибшего пилота.

Но все точки над "і" должна будет расставить экспертная комиссия по расследованию причин ЧП.