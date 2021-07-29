Строили 17 лет - в Запорожье соединили Хортицу с левым берегом Днепра (фото)

В Запорожье соединили вантовым мостом остров Хортица и левый берег города. Этот мостовой переход - известный долгострой. Его начали возводить еще в 2004 году.

Окончательно его доделают в 2021 - об этом сообщает министр инфраструктуры.

Уже установлена последняя секция прогонной конструкции, на очереди достройка пилона, сварка, монтаж вантов и опускание балки жёсткости.

(Фото: Александр Кубраков, Facebook)

Затем - отделочные работы - гидроизоляция и укладка дорожного покрытия. Министр отметил, что работы ведутся без выходных, но без потери качества.

(Фото: Александр Кубраков, Facebook)

"Уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье по новой современной автомагистрали. И мы наконец сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе. Параллельно работаем в низовой части вантового моста, где до конца года планируем завершить монтаж всех секций", - написал Кубраков.

В соцсетях уже отреагировали на заявление министра шутками и заявлениями, что "ушла эпоха". Также сомневаются в качестве строительства.

(Фото: Телеграм "Это Запорожье")

Также министр сообщил, что на трех других мостах-долгостроях в Запорожье продолжаются работы. Например, в Кривой бухте смонтировали более 700 тонн металлоконструкций и готовы начать сварочные работы.

Справка "Телеграфа" Вантовые мосты - известный долгострой Запорожья. Изначально проект из двух мостов и автострады был одобрен Советом министров СССР в 1987 году. Спустя 10 лет Запорожский горсовет принял концепцию развития города, которая включала в себя эту дорогу. Строительство началось только 30 августа 2004 года. Работы прерывались из-за нехватки финансирования.

Запорожский мост строят в рамках проекта "Велике будівництво". В августе 2020 в нее добавили еще ряд мостов по всей территории Украины.