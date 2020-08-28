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Программа "Большое строительство" дополнится реконструкцией мостов

Программа "Большое строительство" дополнится реконструкцией мостов
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
В программу "Большое строительство" будет добавлена реконструкция мостов и мостовых переходов по всей территории страны. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщили в ОПУ.

"Это очень важная программа, там будут деньги наших международных партнеров, но большая часть будет именно наших бюджетных средств. Также будут привлечены кредитные деньги, в том числе и наших государственных банков", - отметил Зеленский. 

По информации пресс-службы, во время рабочей поездки в Черкасскую область Президент ознакомился с завершающим этапом реконструкции участка автомобильной дороги государственного значения Н-08 Борисполь - Днипро - Мариуполь. В текущем году будет восстановлено 11,6 км трассы, на что выделено 402 млн грн. Завершение строительных работ планируется в октябре, пообещали главе государства.

В рамках реконструкции дороги также предусмотрен ремонт моста через реку Золотоношка, построенного в 1974 году, и путепровода через железнодорожные пути.

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Всего в Черкасской области в 2020 году в рамках "Большого строительства" планируют отремонтировать 234 км дорог государственного значения и 122,3 км дорог местного значения. На строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных дорог в рамках субвенции предусмотрено 733, 8 млн грн.

Как сообщается, кроме автодорог, в рамках программы "Большое строительство" в Черкасской области планируется реализовать 11 проектов социальной и спортивной инфраструктуры: четыре школы, пять стадионов и два других масштабных проекта (реконструкция Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т. Шевченко и ремонт Чернобаевского районного спортивного комплекса).

Ранее, жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.

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Украина, Мосты, Владимир Зеленский, Большое строительство.

Автор:

Телеграф
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