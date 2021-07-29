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Четверг, 29.07.2021
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Россияне собрались колоть жителей оккупированной Луганщины своей новой "облегченной" вакциной

Россияне собрались колоть жителей оккупированной Луганщины своей новой "облегченной" вакциной
11:30 Сегодня Телеграф

В Луганской области украинцев, которые живут на временно неподконтрольных территориях, так называемые "власти" решили прививать против COVID-19 новым российским препаратом "Спутник Лайт".

О массовой вакцинации препаратом, который не одобрен ВОЗ, пишут российские СМИ.

Сообщается, что "Спутник Лайт" "успешно доставили" в оккупированный Луганск, где наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом: болеет почти 6500 человек.

Заметим, что "Спутник Лайт" зарегистрировали в России совсем недавно - 6 мая этого года. Вакцинируют людей с помощью одной прививки, которой якобы должно быть достаточно для защиты. Впрочем, в РФ не скрывают, что она предназначена, преимущественно, для тех, кто уже болел коронавирусом либо прививался ранее. На Донбассе же будут вакцинировать российской новинкой всех подряд.

Напомним, американские ученые заявили о том, что третья вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech может обеспечить сверхзащиту против распространяющегося по всему миру штамма "Дельта", а двух доз может быть недостаточно.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Луганщина, Вакцинация, Коронавирус, Спутник Лайт.
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