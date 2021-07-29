Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию

Села пьяной за руль: в Киеве жена таможенника устроила скандал из-за задержания (видео)

Села пьяной за руль: в Киеве жена таможенника устроила скандал из-за задержания (видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф скриншот

В Киеве жена таможенника села за руль в нетрезвом состоянии прямо на глазах в полицейских и устроила с ними скандал.

Об этом идет речь в сюжете, опубликованном  в четверг, 29 июля, на телеканале "ICTV".

Согласно информации, женщина имела явные признаки опьянения и несмотря на это села за руль транспортного средства. При это она то ли проигнорировала, то ли в упор не заметила находившихся рядом сотрудников полиции. 

Последние сразу же задержали нарушительницу. В ответ на это женщина сначала начала угрожать правоохранителям, что позвонит своему мужу-таможеннику, для чего просила дать ей телефон.

Поняв, что этот вариант "решения проблемы" не сработал, она начала заявлять, что на самом деле выгуливала собаку и не собиралась никуда ехать.

О задержанной гражданке известно, что она претендует на должность главного госинспектора в Госпогранслужбе Украины.

Вместе с этим, говорится в сюжете телеканала, ее уже не раз задерживали за рулем в нетрезвом состоянии, но женщина не прекращает делать это дальше, как и прикрываться своим мужем - столичным таможенником.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше в Радомско пьяная женщина с 4 промилле в крови совершила ДТП с автобусом, где было 9 человек, в том числе украинцы - есть погибшие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 496

Все по теме:

Киев, Скандал, Госпогранслужба, Жена, Пьяный водитель, Таможенник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
03 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
04 Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
05 "Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко рассказал, обеспечат ли украинцев третьей дозой Pfizer
Ляшко рассказал, обеспечат ли украинцев третьей дозой Pfizer
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Двух доз против &quot;Дельты&quot; недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Двух доз против "Дельты" недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь