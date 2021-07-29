Села пьяной за руль: в Киеве жена таможенника устроила скандал из-за задержания (видео)

В Киеве жена таможенника села за руль в нетрезвом состоянии прямо на глазах в полицейских и устроила с ними скандал.
Об этом идет речь в сюжете, опубликованном в четверг, 29 июля, на телеканале "ICTV".
Согласно информации, женщина имела явные признаки опьянения и несмотря на это села за руль транспортного средства. При это она то ли проигнорировала, то ли в упор не заметила находившихся рядом сотрудников полиции.
Последние сразу же задержали нарушительницу. В ответ на это женщина сначала начала угрожать правоохранителям, что позвонит своему мужу-таможеннику, для чего просила дать ей телефон.
Поняв, что этот вариант "решения проблемы" не сработал, она начала заявлять, что на самом деле выгуливала собаку и не собиралась никуда ехать.
О задержанной гражданке известно, что она претендует на должность главного госинспектора в Госпогранслужбе Украины.
Вместе с этим, говорится в сюжете телеканала, ее уже не раз задерживали за рулем в нетрезвом состоянии, но женщина не прекращает делать это дальше, как и прикрываться своим мужем - столичным таможенником.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше в Радомско пьяная женщина с 4 промилле в крови совершила ДТП с автобусом, где было 9 человек, в том числе украинцы - есть погибшие.