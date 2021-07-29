Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались

В социальных сетях набирает просмотры и комментарии видео, опубликованное в Инстаграм-аккаунте orekhov_segodnya. Маленький сюжет в коридоре Ореховского паспортного стола (Запорожская область) снят скрытно: сначала слышно, как женщина громко ругает своего ребенка, затем видно, как она бежит куда-то и возвращается, таща за ухо маленькую девочку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Орехов Сегодня (@orekhov_segodnya)

Видео сопровождает такое пояснение: "Мало того, что она таскала девочку за уши, она не давала ей попить, а когда ребенок просился в туалет, орала: "сцы тут". Угрожала ей, что "даст по башке". Девочку обещала отдать в интернат, и вроде как корила ее за то, что забрала из детдома. Сам ребенок выглядит запуганным и неухоженным, пишут нам в личку читатели. Есть инфа, что агрессорша уже прославилась на "Говорить Україна", где у нее отбирали детей, но это пока не подтверждено".

Также пользователи возмущаются, что никто из присутствовавших в кадре людей, в том числе и автор видео, не заступился за малышку: "А так сложно сделать ей замечание? Люди просто стоят, а потом в интернете возмущаются", "Ну да, у нас только снимать могут! А подойти и сделать замечание неадекватной мамаше никто не смог", "А ничего, что в двух шагах полиция? Никто не мог выйти позвать?".

Ну и, конечно же, комментаторы озабочены, занимаются ли проблемной семьей специалисты: "Куда смотрят соцслужбы? Если она на людях так издевается над ребенком - представьте, что она делает с ней дома!".

"Телеграф" выяснял, что же осталось за кадром.

- Про эту ситуацию мы узнали в тот же вечер, - объясняет начальник Службы по делам детей Ореховского горсовета Наталья Стеблянко. – И на следующее утро вместе с Центром социальных услуг пригласили эту маму к себе, провели с ней беседу. Дело в том, что эта 37-летняя женщина на самом деле психически больная. У ребенка также диагностировано психическое расстройство и женщина как раз оформляет документы по установлению ей инвалидности по этому заболеванию. Трехлетняя девочка ее родная дочь, еще есть шестилетний здоровый сын.

По словам Натальи Николаевны, с этой семьей их служба ведет работу уже давно: семья неполная, неблагополучная. Ранее у матери, которая проживала с другим мужчиной, были изъяты четверо детей 2005, 2006, 2008 и 2010-го годов рождения, в дальнейшем она была лишена на них родительских прав. "В тот момент все четыре мальчика проживали с ее бывшим сожителем, в условиях, угрожавших их здоровью и жизни. Там дом выглядел как помойка, дети были голодные, а она сама там уже не жила, оставив детей на экс-партнера".

Грозит ли такая же судьба младшим детям?

- Мы не реже двух раз в месяц навещаем эту горожанку дома, сейчас она проживает вместе с семьей своей матери, которая, фактически, и присматривает за детьми. Мы позаботились, чтобы малыши посещали детсад, помогали ей оформить инвалидность. Да, дети педагогически запущены, им необходима помощь инклюзивно-ресурсного центра для детей с особенными потребностями. Однако угрозы здоровью и жизни детей мы там не наблюдаем, опасности не зафиксировали ни разу. А, знаете, нас больше волнует тот факт, что в паспортном столе вокруг женщины, ведущей себя неадекватно по отношению к ребенку, стояли люди, снимали видео, но никто не обратился ни в отделение полиции, расположенное по соседству, ни в нашу службу, что находится через дорогу! И вместо того, чтобы снимать видео и выкладывать в соцсети, можно было за считанные минуты обратиться к правоохранителям и к нам, - с горечью в голосе говорит соцработник.

На вопрос, что бы это изменило, Наталья Стеблянко отвечает так: "Видео показывает плохое отношение к ребенку. Мама кричит, больной ребенок истерит, но мы же не знаем, что было до этого и после. Если там было реально насилие над ребенком, то на такие моменты надо немедленно реагировать. А мы этой возможности не имели".

Следовательно, пока у службы не будет фактических оснований для изъятия детей, они будут при маме.

- Я приезжаю к ним домой, вижу: ребенок более-менее чистый (потому что у разных людей разные критерии чистоты). Ребенок не заброшенный, не голодный, синяков на теле не имеет. Кстати, тем утром они как раз ездили в областную больницу по поводу болезни девочки. То есть, мать способна на определенную заботу по отношению к ней.

Доход семьи складывается из пенсии по инвалидности и социальной помощи на детей мамы-одиночки. Руководитель службы подчеркивает, что женщина также старается подрабатывать.

- Она очень много работает, нанимается к фермерам, не чурается грязной работы. Не могу сказать, что она ленива или злоупотребляет алкоголем, она не наркоманка. Да, у нее психическое заболевание, да, она не может "дать себе ладу". Но люди входят в ее положение – помогают вещами, продуктами.

"Но ведь есть и благополучные семьи, с достатком, где детей обижают и унижают, - резюмирует собеседница. – Радует, что люди не остаются равнодушными, только хочется, чтобы они не просто возмущались в соцсети, а либо пытались предотвратить конфликт, либо сообщали о таких ситуациях в соответствующие органы, чтобы те могли своевременно отреагировать".

Кстати, ювенальная превенция в данном случае настроена более решительно, здесь намерены настаивать на изъятии обоих несовершеннолетних из семьи.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал историю про ровенского стоматолога Инну Кравчук, избивавшую детей, которых к ней на прием приводили родители. После широкого резонанса она потеряла работу, а родители, увидев видео с камер, грозились судебными исками.