Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию

Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались

Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Скриншот

В социальных сетях набирает просмотры и комментарии видео, опубликованное в Инстаграм-аккаунте orekhov_segodnya. Маленький сюжет в коридоре Ореховского паспортного стола (Запорожская область) снят скрытно: сначала слышно, как женщина громко ругает своего ребенка, затем видно, как она бежит куда-то и возвращается, таща за ухо маленькую девочку.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Орехов Сегодня (@orekhov_segodnya)

Видео сопровождает такое пояснение: "Мало того, что она таскала девочку за уши, она не давала ей попить, а когда ребенок просился в туалет, орала: "сцы тут". Угрожала ей, что "даст по башке". Девочку обещала отдать в интернат, и вроде как корила ее за то, что забрала из детдома. Сам ребенок выглядит запуганным и неухоженным, пишут нам в личку читатели. Есть инфа, что агрессорша уже прославилась на "Говорить Україна", где у нее отбирали детей, но это пока не подтверждено".

Также пользователи возмущаются, что никто из присутствовавших в кадре людей, в том числе и автор видео, не заступился за малышку: "А так сложно сделать ей замечание? Люди просто стоят, а потом в интернете возмущаются", "Ну да, у нас только снимать могут! А подойти и сделать замечание неадекватной мамаше никто не смог", "А ничего, что в двух шагах полиция? Никто не мог выйти позвать?".
Ну и, конечно же, комментаторы озабочены, занимаются ли проблемной семьей специалисты: "Куда смотрят соцслужбы? Если она на людях так издевается над ребенком - представьте, что она делает с ней дома!".
"Телеграф" выяснял, что же осталось за кадром.

- Про эту ситуацию мы узнали в тот же вечер, - объясняет начальник Службы по делам детей Ореховского горсовета Наталья Стеблянко. – И на следующее утро вместе с Центром социальных услуг пригласили эту маму к себе, провели с ней беседу. Дело в том, что эта 37-летняя женщина на самом деле психически больная. У ребенка также диагностировано психическое расстройство и женщина как раз оформляет документы по установлению ей инвалидности по этому заболеванию. Трехлетняя девочка ее родная дочь, еще есть шестилетний здоровый сын.

По словам Натальи Николаевны, с этой семьей их служба ведет работу уже давно: семья неполная, неблагополучная. Ранее у матери, которая проживала с другим мужчиной, были изъяты четверо детей 2005, 2006, 2008 и 2010-го годов рождения, в дальнейшем она была лишена на них родительских прав. "В тот момент все четыре мальчика проживали с ее бывшим сожителем, в условиях, угрожавших их здоровью и жизни. Там дом выглядел как помойка, дети были голодные, а она сама там уже не жила, оставив детей на экс-партнера".

Грозит ли такая же судьба младшим детям?

- Мы не реже двух раз в месяц навещаем эту горожанку дома, сейчас она проживает вместе с семьей своей матери, которая, фактически, и присматривает за детьми. Мы позаботились, чтобы малыши посещали детсад, помогали ей оформить инвалидность. Да, дети педагогически запущены, им необходима помощь инклюзивно-ресурсного центра для детей с особенными потребностями. Однако угрозы здоровью и жизни детей мы там не наблюдаем, опасности не зафиксировали ни разу. А, знаете, нас больше волнует тот факт, что в паспортном столе вокруг женщины, ведущей себя неадекватно по отношению к ребенку, стояли люди, снимали видео, но никто не обратился ни в отделение полиции, расположенное по соседству, ни в нашу службу, что находится через дорогу! И вместо того, чтобы снимать видео и выкладывать в соцсети, можно было за считанные минуты обратиться к правоохранителям и к нам, - с горечью в голосе говорит соцработник.

На вопрос, что бы это изменило, Наталья Стеблянко отвечает так: "Видео показывает плохое отношение к ребенку. Мама кричит, больной ребенок истерит, но мы же не знаем, что было до этого и после. Если там было реально насилие над ребенком, то на такие моменты надо немедленно реагировать. А мы этой возможности не имели".

Следовательно, пока у службы не будет фактических оснований для изъятия детей, они будут при маме.

- Я приезжаю к ним домой, вижу: ребенок более-менее чистый (потому что у разных людей разные критерии чистоты). Ребенок не заброшенный, не голодный, синяков на теле не имеет. Кстати, тем утром они как раз ездили в областную больницу по поводу болезни девочки. То есть, мать способна на определенную заботу по отношению к ней.

Доход семьи складывается из пенсии по инвалидности и социальной помощи на детей мамы-одиночки. Руководитель службы подчеркивает, что женщина также старается подрабатывать.

- Она очень много работает, нанимается к фермерам, не чурается грязной работы. Не могу сказать, что она ленива или злоупотребляет алкоголем, она не наркоманка. Да, у нее психическое заболевание, да, она не может "дать себе ладу". Но люди входят в ее положение – помогают вещами, продуктами.

"Но ведь есть и благополучные семьи, с достатком, где детей обижают и унижают, - резюмирует собеседница. – Радует, что люди не остаются равнодушными, только хочется, чтобы они не просто возмущались в соцсети, а либо пытались предотвратить конфликт, либо сообщали о таких ситуациях в соответствующие органы, чтобы те могли своевременно отреагировать".

Кстати, ювенальная превенция в данном случае настроена более решительно, здесь намерены настаивать на изъятии обоих несовершеннолетних из семьи.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал историю про ровенского стоматолога Инну Кравчук, избивавшую детей, которых к ней на прием приводили родители. После широкого резонанса она потеряла работу, а родители, увидев видео с камер, грозились судебными исками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 408

Все по теме:

Дети, соцслужбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
03 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
04 Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
05 "Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко рассказал, обеспечат ли украинцев третьей дозой Pfizer
Ляшко рассказал, обеспечат ли украинцев третьей дозой Pfizer
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Мама кричала на дочку и таскала ее за ухо: очевидцы сняли видео, но в конфликт не вмешивались
Двух доз против &quot;Дельты&quot; недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Двух доз против "Дельты" недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь